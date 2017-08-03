“Великий та жахливий” Мерілін Менсон пожартував про Росію на концерті в Києві

Вчора, 2 серпня, у Києві в Палаці спорту відбувся концерт відомого у всьому світі рок-музиканта “великого та жахливого” Меріліна Менсона. Епатажний співак зібрав повні трибуни любителів важкої музики. Однак, вчорашній концерт запам’ятався багатьом також висловлюванням Менсона про Росію під час концерту: “Не люблю політичних висловлювань, але ви виставили Москву сукою”, – сказав виконавець зі сцени. Користувачі мережі вже сьогодні назвали заяву рокера досить грубою, російські користувачі зауважили, що ці слова є досить образливими. До того ж, за день перед Києвом Менсон дав концерт у Москві.

Не зважаючи на це, любителі рок-музики змогли насолодитися ефектним та драйвовим концертом, у рамках якого виконавець представив музику нового альбому Heaven Upside Down.