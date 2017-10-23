Верховній Раді пропонують посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

У Верховній Раді зареєстрували законопроект 7220 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, який посилює відповідальність власників та опікунів тварин за порушення умов їх утримання.

Про це повідомив народний депутат Андрій Немировський.

Зокрема, пропонується підвищити відповідальність власників та опікунів тварин за порушення умов їх утримання, жорстоке поводження з ними та безвідповідальне ставлення до вирішення питань, пов’язаних з утриманням тварин.