“Весь Крим в графіті, листівках і прапорах України”,- Ленур Іслямов (ФОТО)

В анексованому Росією Криму вивісили український прапор, а вулиці розфарбували проукраїнськими графіті. Про це у своєму Фейсбук пише представник Меджлісу кримськотатарського народу Ленур Іслямов. Невідомі активісти у Сімферополі над мечеттю вивісили великий український прапор. “Над Ак-Мечеттю (Сімферополь) вивісили український прапор, сьогодні! 25.03.17”, – написав Ленур Іслямов. Також повідомляється, що на багатьох вулицях, зокрема на в’їзді в Судак, з’явилися проукраїнські графіті та написи. “Весь Крим в графіті, листівках і прапорах України”, – додав він.