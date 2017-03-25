“Весь Крим в графіті, листівках і прапорах України”,- Ленур Іслямов (ФОТО)

В анексованому Росією Криму вивісили український прапор, а вулиці розфарбували проукраїнськими графіті. Про це у своєму Фейсбук пише представник Меджлісу кримськотатарського народу Ленур Іслямов. Невідомі активісти у Сімферополі над мечеттю вивісили великий український прапор. “Над Ак-Мечеттю (Сімферополь) вивісили український прапор, сьогодні! 25.03.17”, – написав Ленур Іслямов. Також повідомляється, що на багатьох вулицях, зокрема на в’їзді в Судак, з’явилися проукраїнські графіті та написи. “Весь Крим в графіті, листівках і прапорах України”, – додав він.

17499476_1819997001658112_495592734792828475_n 17457867_1819997058324773_4022877125021798967_n 17522836_1819997121658100_4137965802589423834_n 17342567_1819997021658110_9024591953646604305_n 17458450_1819997091658103_4610894617336223470_n

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ