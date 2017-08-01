Ветерани АТО мають можливість отримати 50-відсоткову знижку на проїзд в залізничному транспорті

Ветерани антитерористичної операції мають змогу отримати талон на 50-відсоткову знижку на проїзд в залізничному транспорті. Про це йдеться на сайті Чернівецької ОДА.

Для отримання листів-талонів на право одержання ветераном війни (учасником бойових дій) проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, учасник бойових дій, з числа військовослужбовців, звільнених з лав Збройних Сил України, має подати у районний військовий комісаріат за місцем реєстрації наступні документи:

– заява (заповнюється у військовому комісаріаті);

– копія посвідчення «Учасника бойових дій»;

– копія паспорта та ідентифікаційного коду;

– копії довідки про безпосередню участь в АТО, військового квитка та витягу з наказу про звільнення з військової служби (для осіб, що отримали посвідчення у військовій частині);

– довідка з управління соціального захисту населення про перебування у ЄДАРПі згідно статусів; у випадку, якщо особа має подвійний статус УБД і інвалід війни – довідка про неотримання відповідних листів – талонів.