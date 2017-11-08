Від початку року на Буковині було зареєстровано 3 випадки ботулізму

Від початку 2017 року в Чернівецькій області зареєстровано 3 випадки харчових отруєнь, в побуті, що викликані збудником ботулізму, внаслідок яких постраждало 3 осіб, з них 1 дитина (потерпілі є жителями Сторожинецького, Герцаївського та Кіцманського районів).

Встановлено, що причиною захворювань стало вживання м’ясних консервів домашнього приготування.

Як зазначили в облдержадміністрації, впродовж 2016 року в області були зареєстровані чотири випадки захворювань на ботулізм, з кількістю потерпілих 5 осіб. Загалом за останні 10 років в області було зареєстровано 39 даної інфекції.

Нагадаємо, ботулізм – хвороба, що виникає в результаті отруєння токсинами бактерій – збудників ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи. Зараження людини ботулізмом відбувається при вживанні продуктів тваринного і рослинного походження, що містять ботулотоксин або містять спори збудника ботулізму.