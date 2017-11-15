Від початку року служба зайнятості забезпечила роботою більше 10 тисяч буковинців

Від початку року соціальними послугами Чернівецької обласної служби зайнятості скористалося більше 17 тис осіб, які мали статус безробітного, що на 7% менше, ніж у січні-жовтні 2016 року.

Як розповіла в.о. директора обласного центру зайнятості Любов Кожолянко, станом на 1 листопада 2017 року в службі зайнятості перебувало на обліку майже 5,5 тис безробітних. Із загальної чисельності безробітних, які перебували на обліку, 60,7% складали жителі сільської місцевості, 52,7% – жінки, 33,9% – молодь у віці до 35 років, 41,4% – особи, які потребують додаткових гарантій у працевлаштуванні.

Станом на 1 листопада 2017 року кількість актуальних вакансій склала 1375 одиниць, що 1,3 рази більше, ніж станом на 1 листопада 2016 року.

За сприяння обласної служби зайнятості у січні-жовтні 2017 року забезпечено роботою 10,2 тис осіб, з них працевлаштовано до набуття статусу безробітного 4300 осіб.