Від водопостачання за несплату відключили бульвар Героїв Крут, Південно-Кільцеву та Головну

У Чернівцях за несплату від водопостачання відключили ряд вулиць. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Відтак, у зв’язку з частковою несплатою за спожиту в квітні 2017 року електроенергію в розмірі 2,8 млн. грн. ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» обмежило електропостачання насосних агрегатів підвищення тиску холодної води на ТРП-3 (П.Кільцева, 25А), в наслідок чого без водопостачання залишаються наступні будинки:

– П.Кільцева, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 29, 31;

– бульвар Героїв Крут, 5, 5А, 5Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 9, 9А, 13, 15, 19;

– Головна, 216, 216Б, 218, 220, 222, 224, 226, 226А.