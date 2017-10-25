Відбулося відкриття регіонального бюро GIZ (ФОТО)

Сьогодні, 25 жовтня, відбулося урочисте відкриття регіонального бюро GIZ. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. У цій церемонії взяли участь регіональний директор GIZ в Україні та Білорусі пані Сабіне Мюллер, директор проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» пан Матіас Брандт, представники Чернівецької міської ради та Чернівецької обласної державної адміністрації.

“Ми відкрили цей майданчик для діалогу з громадськістю, – зазначив заступник Чернівецького міського голови Олександр Паскар. – Вкрай важливо, щоб в громадян було таке місце для обміну ідеями, досвідом, думками про те, як краще розвивати місто і його інфраструктуру. Відкриття цього офісу дозволить чернівчанам активніше долучатись до всіх цих процесів. Чернівці вже давно сформулювали своє бажання бути сучасним європейським містом. Приємно що і Європа підтримує наше бажання та додає нам нові методики, за якими створюються концепції розвитку. Міська рада вже має успішний досвід співпраці з організацією GIZ. Разом ми впроваджуємо стратегію розвитку міста, залучивши до цієї роботи авторитетних експертів. Сподіваємось, що наш спільний проект допоможе Чернівцям приймати якісні рішення та розвивати місто для кожного чернівчанина. Головне, щоби кожен громадянин почував себе у місті комфортно і пишався тим, що він проживає тут. Відкриття бюро такого рівня в нашому місті – це велике досягнення, тож ми впевнені, що подальша співпраця з залученням громади міста покаже високі результати”.

Регіональне Бюро GIZ у Чернівцях об`єднає під своїм дахом: Інформаційний центр інтегрованого розвитку Чернівців 2030, офіс проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» та офіс «Програми для України з розширення прав та можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (U-LEAD з Європою).