Відбувся форум “Інтегрований розвиток Чернівців”. Фахівці обговорили потенціал розвитку міста (ФОТО)

У місті відбувся цікавий форум під назвою “Інтегрований розвиток Чернівців”. Подія пройшла у атмосферному хабі PAPOROt` в п’ятницю, 10 березня. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.

На форумі зібралися фахівці разом із небайдужими чернівчанами й обговорили потенціал розвитку рідного міста. Взяв у форумі участь і міський голова Олексій Каспрук: “Важливо з’ясувати, які сфери міста надають відбитки та особливості Чернівців, якими найважливішими компетенціями та навичками володіє населення міста, які просторові потенціали для економічного та просторового розвитку, які регіональні, національні та міжнародні відносини та кооперації відіграли важливу роль для Чернівців, які проблеми міста та його розвитку є для населення особливо важливими”.

Метою даного проекту є створення в місті атмосфери, відповідної до європейських цінностей та принципів. Форум сприяє прийняттю рішень для ефективного планування та використання бюджетних коштів, робить комунальні та приватні проекти зрозумілими для мешканців, сприяє діалогу між офіційними інституціями та громадянським суспільством.