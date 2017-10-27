Відбувся турнір знавців історії рідного краю та міста (ФОТО)

У Чернівцях відбувся турнір знавців історії рідного краю та міста. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Участь у заході, метою якого було виховання національної свідомості та високих громадянських якостей, взяли 28 команд.

Фінал турніру відбувся у ЗОШ №1. І місце в турнірі посіла команда гімназії №5 (Крапко Лілія, Демич Оксана, Бинда Ганна, Гаврада Дарина, Полощук Аріана; керівник –Посполітак О.Г.). ІІ місце посіли команди ЗОШ №1, 2, 4; ІІІ місце у команд ліцеїв №1, 2, 3, гімназій №2, 4, СЗОШ №6, 41, ЗОШ №5, 16, 24, 33, 39. В особистій першості кращим гравцем турніру визнано учня 10 класу ЗОШ №4 Ігоря Чифурка.