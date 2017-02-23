Відділ туризму та управління культури прозвітують перед чернівчанами

Відділ туризму та управління культури у Чернівецькій області прозвітують перед громадою міста. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.

Звіт відділу туризму Чернівецької міської ради про результати своєї роботи за 2016 рік відбудеться 24 лютого о 16.00 в приміщенні ЦНАПУ (вул. Героїв Майдану, 7).

Управління культури Чернівецької міської ради прозвітує перед громадою міста про результати своєї роботи за 2016 рік 24 лютого о 16.30 в 105 кабінеті Ратуші (Центральна площа,1).

До участі у заходах запрошуються всі небайдужі.