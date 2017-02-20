Відділ у справах сім’ї та молоді прозвітує перед чернівчанами

Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради прозвітує перед громадою міста. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться у середу, 22 лютого, о 17.00 в 105 кабінеті Ратуші (Центральна площа,1). Громадяни зможуть послухати звіт роботи за 2016 рік. Разом з відділом у справах сім’ї та молоді звітуватиме служба у справах дітей Чернівецької міської ради. Звіт про виконану роботу у 2016 році відбуватиметься одразу після звіту відділу у справах сім’ї та молоді, о 17:30.

До участі запрошуються всі небайдужі громадяни.