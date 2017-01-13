Відкрито перше українське консульство у М`янмі

Сьогодні, 13 січня, у М’янмі запрацювало перше українське консульство. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС. Консульство відкрили у місті Янгон. Окрім цього відомо, що між двома країнами планують зміцнити економічну співпрацю та розширити культурні зв’язки. Відкриття консульства у М’янмі дозволить українцям, що перебувають у цій країні, відчувати захищеність своїх прав та інтересів.

Республіка Союзу М’янма зі столицею Найп’їдо це країна на південному сході Азії, що межує на заході з Бангладеш, на північному заході з Індією, на північному сході з Китаєм, на південному сході з Лаосом і Таїландом, а на південному заході омивається водами Бенгальської затоки.