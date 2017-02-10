Відновлено трубопровід на вулиці Богдана Хмельницького

У Чернівцях на вулиці Богдана Хмельницького станом на 10 лютого повністю відновлено трубопровід. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради. Аварія тут сталася вчора, 9 лютого. Ремонтні роботи у зв’язку з поривом труби діаметром 500 мм по вул. Богдана Хмельницького, 85, тривали майже всю ніч.

Сьогодні о 4 годині ранку завершилися роботи, а вже о 5 було повністю відновлено водопостачання.

Нагадаємо, води через аварію не було на вулицях:

Б. Хмельницького, Лисенка, Університетській, Л. Українки, Шіллера, Котляревського, Грушевського, Гете, Штейнберга, Бандери, Поштовій, 28 Червня, Симовича, Сковороди, Соборній площі, частково Головній, Героїв Майдану, Кобилянській, Вірменській, Щербанюка, Золочівській, Гусятинській, пров. Бережанському, Новосибірській та прилеглих.