Віднині кожен чернівецький школяр може спробувати себе в ролі журналіста

Кожен чернівецький школяр має можливість опублікувати свої власні статті, твори, інтерв’ю, представляти проекти, діяльність самоврядування в школі, ділитися думками та обмінюватися досвідом. Ця можливість з’явилася завдяки появі обласної електронної газети.

На веб-ресурсі задіяні способи множення інформації (Repost), передбачено зв’язок із соціальними мережами (Facebook, Twitter), зв’язок із YouTube.

Газета відповідає запитам сучасного учня. Вона – мобільна, її дуже зручно переглядати на ґаджетах.

Матеріали надсилайте на електронну адресу school.cv@i.ua. Ми радо їх опублікуємо

Посилання на обласну газету: https://school-life.cv.ua/