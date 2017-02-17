Внаслідок пожежі загинула 75-річна чернівчанка

Через пожежу загинула жителька Чернівців.

16 лютого до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вул. Бориспільській у м. Чернівцях.

Прибувши на місце бійці ДСНС побачили, що горить практично весь будинок. До того, сусіди зазначили, що в будинку може перебувати 75-річна власниця.

Застосувавши апарати захисту дихання вогнеборці зайшли в середину будинку, де виявили тіло старенької.

За попередніми висновками експертів, причиною пожежі могло стати коротке замкнення електромережі, – повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.