Вночі Чернівецька міськрада зібралась на сесію: депутати підтримали блокаду ОРДЛО та звернулись до Президента

Сьогодні 3-ої години ночі депутати Чернівецької міськради зібрались на позачергову сесію, щоб підтримати ряд питань.

Зокрема, присутні депутати звернулись до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради Андрія Парубія, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

У зверненні депутати вимагають: