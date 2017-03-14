Вночі Чернівецька міськрада зібралась на сесію: депутати підтримали блокаду ОРДЛО та звернулись до Президента

Сьогодні 3-ої години ночі депутати Чернівецької міськради зібрались на позачергову сесію, щоб підтримати ряд питань.
Зокрема, присутні депутати звернулись до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради Андрія Парубія, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
У зверненні депутати вимагають:
- звільнити під час розгону учасників блокади Донбасу;
- Відправити у відставку керівника ГУ Нацполіції Донецької області В’ячеслава Амброськіна, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівника Антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова;
- Припинити будь-які стосунки із ОРДЛО, як злочинним терористичним угруовуванням, ухвалити «Закон про тимчасово окуповану територію України»;
- Заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні;
- Позбавити російські банки ліцензії;
- Визнати АТО війною, яка ведеться проти України країною-агресором – Російською Федерацією;
- Взяти під король держави стратегічні об’єкти, які перебувають в руках російського капіталу, націоналізувати стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність України, і контролюються російським капіталом, зокрема, ПАТ ЕК «Чернівцібленерго».
14.01.2017 ???? Вы серьезно?