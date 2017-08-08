Водій-порушник намагався втекти від поліцейських на таксі

Водій-порушник відмовлявся пред’явити патрульним документи та втекти на таксі. Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Подія сталася 7 серпня близько 22-ї год на вул. О. Кобилянської. Охоронці порядку помітили автомобіль Mercedes, водій якого порушив ПДР (правила зупинки транспортних засобів). Коли поліцейські підійшли до автомобіля, водія в ньому не було.
Однак, через кілька хвилин, водій з’явився та повідомив, що має намір припинити правопорушення і перепаркувати автомобіль.
Під час спілкування з інспекторами чоловік спочатку назвав одні контактні дані, а потім – зовсім інші.
На вимогу поліцейський пред’явити документи не відреагував та занервував. Відсутність документів пояснював різними причинами – “їх викрали”, “моя дружина на 9-му місяці вагітності” та іншим.

Пізніше, чоловік намагався втекти та поїхати з місця події в автомобілі однієї із служб таксі, однак патрульні завадили йому це зробити.
Згодом інспектори-таки з’ясували контактні дані водія: кілька днів тому на нього вже складали адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП ( керування автомобілем в стані сп’яніння) і за ст. 185 КУпАП (непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).
На громадянина винесли постанову за ст. 126 КУпАП ( керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування ним або не пред’явила їх для перевірки).
Автомобіль доставили на арешт майданчик.

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