Водія, який збив насмерть 19-річну дівчину в Чернівцях, взято під варту. Йому загрожує 8 років позбавлення волі

39-річному буковинцю, який спричинив смертельну ДТП, взято під варту. Шевченківський районний суд м. Чернівці розглянув клопотання прокуратури області та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави. Нагадаємо, 4 листопада, водій мікроавтобуса на проспекті Незалежності збив насмерть 19-річну дівчину та втік.

7 листопада 39-річний водій мікроавтобуса прийшов до Шевченківського відділення поліції та зізнався у скоєному. Чоловікові оголошено підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.