Водія, який збив насмерть 19-річну дівчину в Чернівцях, взято під варту. Йому загрожує 8 років позбавлення волі

39-річному буковинцю, який спричинив смертельну ДТП, взято під варту.

Шевченківський районний суд м. Чернівці розглянув клопотання прокуратури області та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 4 листопада,  водій мікроавтобуса на проспекті Незалежності збив насмерть 19-річну дівчину та втік.

7 листопада 39-річний водій мікроавтобуса прийшов до Шевченківського відділення поліції та зізнався у скоєному. Чоловікові оголошено підозру у скоєнні злочину.  Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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