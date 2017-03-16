Водіям на замітку: На перехресті проспекту Незалежності та вул. Небесної сотні зміниться дорожній рух

З 17 березня на перехресті проспекту Незалежності та вул. Небесної сотні розпочнуть впроваджувати експеримент з впровадження змін в схемі організації дорожнього руху.

Як повідомив радник міського голови Андрій Олійник, на цьому перехресті заплановано запустити кільцевий рух транспорту з облаштуванням розворотного кільця малого радіусу. Тому на вказаній ділянці світлофори будуть переведені в режим миготливого жовтого світла.

Такий експеримент триватиме 2 тижні, втім, у випадку успішності облаштування даної кільцевої розв’язки діятиме на постійній основі.

Щоб попередити водіїв, на вказаній ділянці чергуватимуть патрульні поліцейські для того з метою попередження аварійних ситуацій через зміни в організації дорожнього руху.