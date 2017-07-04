Водопостачання на вул. Університетській не буде до завтра. Графік підвозу води

Води на вулиці Університетській, Бандери, Поштовій та прилеглих не буде до 5 липня. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Води тут не буде до 20:00.
Графік підвозу води :
вечір ранок
Поштова з 18.00 до 18.40 з 08.00 до 08.40
Університетська 4-6 з 18.45 до 19.20 з 08.45 до 09.20
Університетська 12-14 з 19.25 до 20.00 з 09.25 до 10.00.
У зв’язку з продовженням ремонтних робіт по заміні засувки Нагірна-Пирогова по 05.07.2017р. до 18.00 год. без водопостачання буде вулиця Матросова.

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1 коментар

  1. Враньё. Что там они копали,ремонтировали,непонятно. Воду отключили, ничего не делали несколько часов,потом приехали,в обед,пару часов,покопали и уехали,всё. А люди без воды,летом. График подвоза,вообще смешной. Университетская 12-14 ,приехала машина,в 20.20,постояла минут 5 (!!!) и уехала. Здесь как-будто не люди живут,им вода не нужна. Зато цены за ком. услуги,на высшем уровне. А сервис? а для людей?

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