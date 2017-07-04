Водопостачання на вул. Університетській не буде до завтра. Графік підвозу води

Води на вулиці Університетській, Бандери, Поштовій та прилеглих не буде до 5 липня. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Води тут не буде до 20:00.

Графік підвозу води :

вечір ранок

Поштова з 18.00 до 18.40 з 08.00 до 08.40

Університетська 4-6 з 18.45 до 19.20 з 08.45 до 09.20

Університетська 12-14 з 19.25 до 20.00 з 09.25 до 10.00.

У зв’язку з продовженням ремонтних робіт по заміні засувки Нагірна-Пирогова по 05.07.2017р. до 18.00 год. без водопостачання буде вулиця Матросова.