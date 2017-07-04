Води на вулиці Університетській, Бандери, Поштовій та прилеглих не буде до 5 липня. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Води тут не буде до 20:00.
Графік підвозу води :
вечір ранок
Поштова з 18.00 до 18.40 з 08.00 до 08.40
Університетська 4-6 з 18.45 до 19.20 з 08.45 до 09.20
Університетська 12-14 з 19.25 до 20.00 з 09.25 до 10.00.
У зв’язку з продовженням ремонтних робіт по заміні засувки Нагірна-Пирогова по 05.07.2017р. до 18.00 год. без водопостачання буде вулиця Матросова.
Водопостачання на вул. Університетській не буде до завтра. Графік підвозу води
Води на вулиці Університетській, Бандери, Поштовій та прилеглих не буде до 5 липня. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Води тут не буде до 20:00.
Враньё. Что там они копали,ремонтировали,непонятно. Воду отключили, ничего не делали несколько часов,потом приехали,в обед,пару часов,покопали и уехали,всё. А люди без воды,летом. График подвоза,вообще смешной. Университетская 12-14 ,приехала машина,в 20.20,постояла минут 5 (!!!) и уехала. Здесь как-будто не люди живут,им вода не нужна. Зато цены за ком. услуги,на высшем уровне. А сервис? а для людей?