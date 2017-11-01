Водопостачання на вулицях Університетській, Кобилянської, Шевченка, Б. Хмельницького та прилеглих планують відновити після опівночі

Водопостачання на вулицях Університетській, Кобилянської, Шевченка, Б. Хмельницького та прилеглих планують відновити після опівночі. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. У зв’язку з продовженням аварійно-ремонтних робіт на куті вул. Б.Хмельницького №34 – вул. Горького, 01.11.2017 року до 00:00 год., без водопостачання будуть будинки по вулицях: Соборна пл., Кафедральна, Гакмана, Головна № 28 – 96, №47 – 119, Кобилянської, Гоголя, Богомольця, Шевченка, Першотравнева, Б. Хмельницького. Також без водопостачання залишатимуться: вул. Л. Толстого, І. Богуна, Горького, Переяславська, Університетська, Толстого, Заньковецька , Дарвіна, 28 Червня, пл. Філармонії, Новикова-Прибоя, Л. Українки, Гете, Бережанська, М. Вовчка, Гагаріна, Севастопольська, Долинянська Надвірнянська та прилеглі.

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