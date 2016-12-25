Володимир Кличко битиметься з британцем у 2017 році

29 квітня 2017 року відбудеться поєдинок між Володимиром Кличком та британцем Ентоні Джошуа. Боксерський бій пройде на стадіоні Уемблі, Лондон. На кону стоятиме пояс IBF і пояс всесвітньої боксерської асоціації WBA у важкій вазі, повідомляє molbuk.ua. Спортсмени за поєдинок зароблять більше 20 мільйонів доларів на двох, а організатори, у свою чергу, отримають близько 37,5 мільйони доларів.

Ентоні Джошуа є британським боксером-професіоналом, що виступає у важкій вазі. Джошуа є Олімпійським чемпіоном у надважкій вазі 2012 року та чемпіоном світу у важкій вазі за версією IBF. На його рахунку жодної поразки та 18 перемог, які він здобув нокаутувавши всіх своїх суперників.