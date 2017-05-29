Впродовж дня шахраї ошукали чернівчан на 52 тисячі гривень

Впродовж одного дня шахраї ошукали чернівчан на 52 тисячі гривень.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП в Чернівецькій області, 27 травня до поліції звернулись 36-річна та 67-річна жительки Чернівців, які розповіли, до них зателефонували невідомі особи та представилися співробітниками служби безпеки «Ощадбанку». У ході розмови шахраї дізналися приватну інформацію та заволоділи 1860 та 2200 гривень.

Також жертвою псевдо-банкірів став 59-річний житель краю, який залишився без 8350 гривень.

В іншому випадку від шахрайських дій постраждав 45-річний чернівчанин. При спробі купівлі мотоцикла через сайт «ОЛХ» чоловік перерахував на банківську картку продавця 4000 гривень. Але вказаний транспортний засіб так і не отримав.

Ще один прикрий інцидент стався у суботу, 27 травня. 65-річна жителька області повідомила, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1 300 доларів США та 1 500 гривень. Ці гроші потерпіла віддала для підтвердження платоспроможності для отримання пральної машинки, нібито виграної під час розіграшу в магазині «Ельдорадо».

Поліцейські вкотре закликають громадян, не повідомляти стороннім особам особисті дані банківського рахунку, перераховувати кошти лише після отримання товару та не довіряйте незнайомим особам.