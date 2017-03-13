Впродовж вихідних поліцейські вилучили у буковинців рушницю, гранату та холодну зброю

Поліцейські впродовж вихідних вилучили у жителів Чернівецької області  холодну зброю, рушницю та гранату.

Так, 11 березня у м. Новодністровськ поліцейські зупинили 37-річного жителя  міста Сокиряни. У ході поверхневого огляду у чоловіка було знайдено ніж із ознаками холодної зброї.

Цього ж дня поліцейські в ході несення служби вилучили 50-річного жителя одного і місцевих сіл гранату РГД-5.

Також було вилучено у жителя Путильського району обріз мисливської гладкоствольної рушниці «ТОЗ 54» та один набій 12 калібру, а в  69-річного чернівчанина – 15 набоїв калібру 5.45 мм.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження, – повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.  PM338image002 PM408image003 PM431image001

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