Впродовж вихідних поліцейські вилучили у буковинців рушницю, гранату та холодну зброю

Поліцейські впродовж вихідних вилучили у жителів Чернівецької області холодну зброю, рушницю та гранату.

Так, 11 березня у м. Новодністровськ поліцейські зупинили 37-річного жителя міста Сокиряни. У ході поверхневого огляду у чоловіка було знайдено ніж із ознаками холодної зброї.

Цього ж дня поліцейські в ході несення служби вилучили 50-річного жителя одного і місцевих сіл гранату РГД-5.

Також було вилучено у жителя Путильського району обріз мисливської гладкоствольної рушниці «ТОЗ 54» та один набій 12 калібру, а в 69-річного чернівчанина – 15 набоїв калібру 5.45 мм.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження, – повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.