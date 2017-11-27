“Все, що побачили і викрили наші депутати, має там бути”, – міський голова про сауну, басейн у Чернівецькому військовому ліцеї

Створено робочу групу по вивченню питанні організації харчування учнів у Чернівецькому військово-спортивному ліцеї-інтернаті.

Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук.

За його словами, жодного разу до міськради не надходили скарги щодо якості харчування у даному навчальному закладі.

“Це єдиний навчальний заклад у місті, який має автономію. Тобто, фактично він веде самостійно господарську діяльність. Це заклад інтернатного типу з цілодобовим перебуванням дітей”, – поділився міський голова.

Також мер додав, що згідно норм, такий заклад повинен мати басейн, тренажерний зал та сауну.

“Тобто все, що там побачили і викрили наші депутати, вона має бути у такому закладі”, – розповів мер. “Інше питання щодо графіки їх використання. Це вже робоча група поспілкується з колективом, дітьми”.

Нагадаємо, минулого тижня деякі депутати міськради виявили на території Чернівецького військовому ліцеї курей, свиней та сауну.