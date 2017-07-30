Всесвітньо відома модель Кара Делевінь приголомшила піснею у своєму виконанні (ФОТО)

Всесвітньо відома британська модель Кара Делевінь приголомшила своїх фанів піснею у своєму виконанні. “Хороша модель…Погана актриса…Хороший голос, але жахлива пісня!”,- пишуть користувачі мережі про новий хіт моделі.

Карі зірці дісталася одна з головних ролей у фантастичній стрічці Люка Бессона “Валеріан і Місто Тисячі Планет”.

Світ побачив дебютний кліп Делевінь на трек I Feel Everything, який став саундтреком до фільму. У відео Кара з’являється у декількох різних образах. Прихильники побачать знаменитість у смокінгу і з тонкою краваткою у перуках різного кольору.