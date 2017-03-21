Вшосте «Meridian Czernowitz» візьме участь у Лейпцизькому книжковому ярмарку

З 23 по 26 березня у Німеччині пройде одна з найбільших літературних подій року – Лейпцизький книжковий ярмарок. Участь в ньому вже вшосте візьме Міжнародна літературна корпорація «Meridian Czernowitz» та її автори: Сергій Жадан, Ігор Померанцев, Ірина Цілик.

Про це повідомила прес-секретар Міжнародної літературної корпорації «Meridian Czernowitz» Лілія Шутяк.

Як розповіла директорка фестивалю «Meridian Czernowitz» Євгенія Лопата, українські автори спільно з німецькими колегами візьмуть участь у публічній дискусії на тему «Czernowitz: Інтернаціональний діалог як шлях подолання конфліктів пам’яті».

Детальна програма тут.