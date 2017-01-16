“Всі пільги для малозахищених та малозабезпечених чернівчан зберігаються”, – Олексій Каспрук

Міський голова Олексій Каспрук запевнив, що пільговики й надалі їздитимуть громадським транспортом безкоштовно. Про це повідомив сьогодні мер на брифінгу, відповідаючи на питання про ймовірне підвищення цін на громадський транспорт. Каспрук заявив, що пільговики можуть їздити безкоштовно у Чернівцях на всіх тролейбусах та на 17-ти маршрутках. Таке рішення вже прийнято на 2017 рік.

Як відомо, у Чернівцях очікується підняття тарифів на проїзд. Тролейбус – до 3 гривень, маршрутка – до 5 гривень.