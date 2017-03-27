Втрати в АТО: за добу загинули 3 українських військовослужбовців та ще 8 отримали поранення

Минулої доби, 26 березня, у зоні проведення АТО загинули троє українських солдат та ще вісім отримали поранення.
Таку інформацію повідомили в Міноборони.
Через ворожі обстріли 3 загиблих і 3 поранених в Авдіївці. Постраждалі: 1–Верхньоторецьке, 1 – Гнутове, 1 – Водяне та 2 – Талаківка.
Загалом за добу ворог здійснив 88 обстріли по українським позиціям.
Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати… Хотіли воювати, най воюють… тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто… а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять… тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., що віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде – ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту… це тільки винищувати… тут більше нічим не допоможеш…