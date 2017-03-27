Втрати в АТО: за добу загинули 3 українських військовослужбовців та ще 8 отримали поранення

Минулої доби, 26 березня, у зоні проведення АТО загинули троє українських солдат та ще вісім отримали поранення.

Таку інформацію повідомили в Міноборони.

Через ворожі обстріли 3 загиблих і 3 поранених в Авдіївці. Постраждалі: 1–Верхньоторецьке, 1 – Гнутове, 1 – Водяне та 2 – Талаківка.

Загалом за добу ворог здійснив 88 обстріли по українським позиціям.