Вулиці Комарова, Головна, Воробкевича та прилеглі сьогодні частково без води

Увага! У Чернівцях локальне відключення водопостачання. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Відключення відбудеться у зв’язку з проведенням ремонтних робіт підрядною організацією по виносу водопровідної мережі за межі будівництва по вул. Воробкевича. Відтак, сьогодні до 22:00 год. буде відсутнє водопостачання на будинки наступних вулиць: вул. Ентузіастів, пров. Ентузіастів,4, 6, 6А. 12, 14; вул. Івасюка, вул. Вільнюська, вул. Татарбунарська, вул. Комарова,7, 7А. 9, 9А, 9Б; вул. Воробкевича,1, 1А, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19А; бульвар Героїв Крут,5, 5А, 5Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 9, 9А, 13, 15, 19, 2, 4, 4А, 4Б, 22, 24; Головна,204А, 204Б, 204В, 204Г, 204Д, 204Е, 206, 208, 210, 210А, 212А, 212Б та прилеглих.