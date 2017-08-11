Вулиці Пилипа Орлика та Південно-Кільцева сьогодні без води

У Чернівцях локальне відключення водопостачання. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.

Перше відключення відбудеться у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. Південно-Кільцева №3А. Відтак, сьогодні з 11:00 год. до 17:00 год., буде відсутнє водопостачання в будинках по вулиці: Парковий Проїзд, Південно-Кільцева №№ 1 – 9, Комарова №№ 17 – 31Г та прилеглих.

Друге відключення відбудеться у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вул. П. Орлика №5-5А. Через це з 11:00 год. до 17:00 год. сьогодні буде відсутнє водопостачання в будинках по вулиці: П.Орлика, Небесної Сотні №:24, 26.