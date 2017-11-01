Вулиця Головна до вечора без водопостачання

Увага! У Чернівцях локальне відключення водопостачання. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Відключення відбудеться у зв’язку з установкою приладу обліку холодної води на ТРП-4 (Головна,204). Відтак, до 17:00 без води сьогодні наступні вулиці:

Ентузіастів, 5; 5В; 7; 9А; Воробевича, 17;19А; бульвар Героїв Крут,2; 4; 4А; 4Б; 22; 24; Головна, 204А; 204Б; 204В; 204Г; 204Д; 204Е; 206; 208; 210; 210А; 212А.