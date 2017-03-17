Вулицю 28 червня пропонують перейменувати на вулицю Героя АТО Леоніда Дергача

Чернівчани просять владу перейменувати вулицю 28 червня на вулицю загиблого Героя АТО Леоніда Дергача. Відповідна петиція набрала сьогодні, 17 березня, необхідну кількість голосів, а саме – 254 з 250 необхідних. Автором петиції є громадянин Місевич Сергій Васильович.

“1 лютого 2017 року при виконанні бойових завдань під Авдіївкою загинув наш співвітчизник, командир роти 3-го батальйону 72-ї бригади ЛЕОНІД ВАЛЕНТИНОВИЧ ДЕРГАЧ, що був відомий всій Україні під своїм псевдо “Академік”. Щирий патріот не на словах, а на ділі, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича по праву зайняв заслужене місце в пантеоні героїв нашого народу та став одним з символів сучасної України, на якому слід виховувати прийдешні покоління. Задля належного вшанування пам’яті Героя та на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» пропонується перейменувати вулицю 28 червня в м. Чернівці, що отримала таку назву на честь входу 28 червня 1940 року у Чернівці радянських військ та початку режиму радянської окупації Буковини, на вулицю ЛЕОНІДА ДЕРГАЧА”,- йдеться у тексті електронної вимоги.

Згідно п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна петиція буде розглянута впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.