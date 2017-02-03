Вулицю Горького можуть перейменувати на вулицю Дмитра Гнатюка

Незабаром вулиця Максима Горького у Чернівцях може стати вулицею Дмитра Гнатюка. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів. Як відомом, Народний артист України Дмитро Гнатюк родом з села Старосілля (нині село Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області). Чернівчанин Бабух Тарас Васильович, від імені громадської організації «Земляцтво буковинців у місті Києві «Буковина» просить перейменувати вулицю Горького Максима у м. Чернівцях на вулицю Гнатюка Дмитра для збереження пам’яті та висловлення вдячності видатному українському співаку , режисеру та педагогу. Петиція вже набрала 258 голосів з 250 необхідних. Згідно п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна вимога буде розглянута місцевою владою впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.