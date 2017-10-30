Вибори у Кіцманській і Мамаївській ОТГ: попередні результати

Як ми повідомляли раніше, 29 жовтня в Україні проходять вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах. Також у чотирьох громадах на Буковині – Кіцманській, Мамаївській, Острицькій та Магальській.

29 жовтня, о 20 годині закрилися виборчі дільниці у Кіцмані, Суховерхові, Давидівцях, Мамаївцях і Лужанах, – повідомляє “Вільне життя”.

Станом на 29 жовтня, за попередніми даними екзитполу, в Кіцманській ОТГ понад 60% виборців проголосували за Сергія Булегу. Серед партій лідирує БПП “Солідарність”, також 5% бар’єр прогнозовано долають “Батьківщина”, “Аграрна партія”, “Справедливість”, “Свобода” та “Народний фронт”. Проте це попередні данію

Через негоду зникла енергія в Лужанській селищній раді, де розміщується виборча дільниця. Підрахунок проводять при ліхтариках. За попередніми даними, з дільниці в Давидівцях, де С.Булегу підтримало близько 52% виборців, Я.Яремія – 27%, О.Григоряка – 21%.

У Лужанах виборці впевнено підтримали на голову Мамаївськоі ОТГ діючого селищного голову Лужан Н.Катрюк, за яку проголосувало близько 90% тих, хто прийшов на дільниці. За порередніми даними, Наталія Катрюк випереджає суперників і за сумою голосів виборців у Мамаївцях і Лужанах.

Станом на ранок, 30 жовтня, за попередніми оперативними даними виборів голови Кіцманської ОТГ і депутатів міськради, перемогу святкує БПП “Солідарність”: кандидат від цієї політсили Сергій Булега отримав впевнену перевагу і очолить громаду, а кандидати у депутати від БПП здобули близько 32% голосів виборців.

Також, за попередніми підрахунками, 5% бар’єр подолали і увійдуть до складу міської ради представники “Свободи” (понад 10%), “Батьківщини” (майже 18%), “Справедливості” (близько 7%), “Народного фронту (10%), “Аграрної партії України (8,06%). Після розрахунку квот стане відомо, скільки місць у міській раді отримають депутати від цих політсил, про що ми повідомимо читачам вже незабаром.