Вибухівки на залізничному вокзалі у Чернівцях не знайшли. Про це інформує прес-служба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
“Вибухотехніки обстежили залізничний вокзал та прилеглу територію. Отримана від аноніма інформація не підтвердилася”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки інформації про замінування з приміщення вокзалу було евакуйовано 20 осіб персоналу й 20 пасажирів.
У період, поки правоохоронці шукали вибухівку, потяги не відправлялися та не прибували.
Вибухівки на залізничному вокзалі у Чернівцях не знайшли
Вибухівки на залізничному вокзалі у Чернівцях не знайшли. Про це інформує прес-служба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.