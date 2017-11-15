Вибухівки на залізничному вокзалі у Чернівцях не знайшли. Про це інформує прес-служба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

“Вибухотехніки обстежили залізничний вокзал та прилеглу територію. Отримана від аноніма інформація не підтвердилася”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки інформації про замінування з приміщення вокзалу було евакуйовано 20 осіб персоналу й 20 пасажирів.

У період, поки правоохоронці шукали вибухівку, потяги не відправлялися та не прибували.