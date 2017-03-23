Вибухи на складах у Балаклії можуть тривати тиждень

Склади з боєприпасами під містом Балаклія, що у Харківській області горять з 2 години ночі. На місці працюють бійці ДСНС (задіяно 330 рятувальників та 55 одиниць техніки), співробітники СБУ та інші організації з області.

Рятувальники наразі кажуть, що пожежа та вибухи на складах можуть тривати до 7 днів, – повідомляє «24 канал».

Як розповів місцевий житель Антон Гачка, до міста снаряди не долітають, а тутешня влада не повідомляє жодних подробиць про цей інцидент.

На даний момент горять склади, які знаходяться на поверхні. Натомість більшу небезпеку можуть принести підземні склади, де зберігаються далекобійні снаряди.

Всім евакуйованим жителям надають допомогу люди з найближчих населених пунктів. Вони приносять їм теплі речі, їжу та воду.

Нагадаємо, у Харківській області горять склади з боєприпасами: евакуйовано 20 тисяч людей.