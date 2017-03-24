Вибухи в Балаклії тривають: більше 20 000 осіб евакуйовано

Вибухи на складі в Балаклії в Харківській області, станом на 24 березня, досі тривають. Про це інформує ВВС України.

За даними ДСНС України, із зони можливого ураження евакуйовано близько 20 тисяч осіб. Для них створені умови забезпечення життя (відкриті евакуаційні пункти, організовано харчування, підвезення води і медичне забезпечення). При цьому евакуаційні заходи тривають.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1302 людини і 210 одиниць техніки.