Викладачі ЧНУ їздили до Путильського та Вижницького районів в навчальних цілях (ФОТО)

Викладачі економічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, котрі вивчають питання сталого розвитку місцевих громад, їздили в навчальну поїздку до Путильського та Вижницького районів. Про це пише прес-центр Чернівецької ОДА. Подія відбулася у рамках проведення науково-практичної конференції «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки».
Викладачі мали змогу ознайомитися зі станом соціально-економічного розвитку Путильщини та Вижниччини, з роллю та місцем проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у сприянні сталому розвитку місцевих громад, а також почути про діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів «Дари Гуцульщини» та «Банилів», котрі створені в рамках Проекту, та оглянути виробничі площі СОК «Дари Гуцульщини».

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Керівники кооперативів поінформували про напрямки своєї діяльності та про користь для району та їх мешканців від залучення європейських коштів.

Зокрема, кожен із зазначених кооперативів отримав від Проекту фінансування на придбання обладнання в сумі 45 тис. доларів США.

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