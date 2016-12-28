Виконавчий комітет затвердив склад Громадської ради

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради затвердив Громадську раду при виконкомі. До його складу увійшло 43 представники громадських організацій, – повідомляє прес-служба міськради.

Зокрема, головою Громадської ради було обрано представника ГО “Буковинська фундація підтримки регуляторної реформи в Україні” Володимира Дороша.

Заступниками голови Громадської ради стали: активіст ГО “Єдиний народ” Андрій Безбородько, представник фонду допомоги “Довіра” Ольга Мотуляк.

Секретар – представник міської організації “Товариство червоного хреста України” Алла Запухляк.

Члени Громадської ради: Акімова Лідія – Спілка “Столиця-регіони”, Бабюк Дмитро – ГО “Буковина-Х-Тур”, Баб’юк Ігор – ГО “Комітет виборців”, Бордіян Валерій – ГО ” Асоціація ринків Буковини”, Василов Віталій – Фонд “Від серця до серця”, Васильєв Єгор – ГО “Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу”, Глибищук Володимир – Фонд “Зцілення нації”, Голик Інна – ГО “Буковинська громада”, Григоренко Валентин – ГО ” Буковинський бізнес інкубатор”, Грінчук Ростислав – ГО ” Мала бейсбольна ліга”, Гуляєв Артем – ГО “Ірбіс”, Демченко Олег – ГО “Чорнобильці Буковини”, Кирилюк Марія – Чернівецька обласна асамблея інвалідів, Ковалишин Іван – Об’єднання громадян “Народна допомога”, Ковбасюк Олександр – ГО “Чернівецьке обласне об’єднання учас-ників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх сімей”, Кушнір Микола – Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини, Ладика Володимир – ГО “Золоті леви чорної сотні”, Лелюк Оксана – ГО “Палітра Буковини”, Паламарюк Віталій – ГО “Патріот – система”, Пархомцев Ігор – ГО ” Асоціація деревообробників Буковини”, Петрюк Світлана – ГО “Медичний координаційний центр допомоги військовим”, Пономарьова Катерина – Ресурсний центр для громадських організацій, Рознай Василь – ГО “Буковинські співвласники будинків”, Савка Наталія – ГО “Волонтерський рух Буковини”, Свіріденко Любов – Товариство інвалідів “Мрія”, Скрипник Віктор – Асоціація працівників “Туристична Буковина”, Скрипник Олена – “Федерація спортивного туризму”, Спінов Ігор – ГО “Всеукраїнський союз Таеквон-До”, Ткач Василь – Благодійна організація “Товариство барона фон Гартенберга-Садагура”, Хочь Ілля – Єврейська громада “Мір’ям”.