Відома своїми смачними винами Молдова визнала цей напій продуктом харчування. Про це пише ТСН. Парламент країни ухвалив новий закон, відповідно до якого вино більше не є алкоголем, воно стало продуктом харчування.
Депутати вважають, що вино, на відміну від інших міцних напоїв, корисне для здоров’я. Цей напій дозволили купувати та продавати цілодобово. Окрім цього, реклама вина дозволяється у ЗМІ.
Як відомо, Молдова щорічно виробляє понад 130 мільйонів літрів вина.
Довідка: Наявність у виноградному вині органічних кислот, вітамінів, мінералів, дубильних і пектинових речовин, а також інших сполук визначає його властивості. Органічні кислоти обумовлюють кисле середовище вина, майже таку ж, як у шлункового соку, тому воно сприятливо впливає на травлення, полегшуючи роботу шлунка. Важливе значення має вміст у вині поліфенолів. Вони прискорюють виведення холестерину з крові, збільшують еластичність судин, регулюють їх проникність, затримують виведення вітаміну С з організму, покращують циркуляцію крові. Помірне споживання сухих вин значно знижує ризик серцево-судинних захворювань
Вино у Молдові більше не алкоголь. Влада визнала напій продуктом харчування
Відома своїми смачними винами Молдова визнала цей напій продуктом харчування. Про це пише ТСН. Парламент країни ухвалив новий закон, відповідно до якого вино більше не є алкоголем, воно стало продуктом харчування.