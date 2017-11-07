У Чернівцях винуватцю смертельної ДТП, в результаті якої загинула 19-річна дівчина, оголошено про підозру

Прокуратурою Чернівецької області затверджено підозру 39-річному жителю с. Чагор Глибоцького району, який 4 листопада будучи позбавленим права на керування транспортними засобами, керуючи мікроавтобусом марки «Mercedes-Benz Vito» скоїв наїзд на 19-річну дівчину, що переходила проїзну частину дороги в межах пішохідного переходу по проспекту Незалежності в м. Чернівці.

Від отриманих травм дівчина померла на місці автопригоди, а зловмисник втік з місця скоєння злочину, та переховувався від слідства з моменту скоєння злочину до вівторка 7 листопада.

Нині зловмиснику оголошено про підозру.

Також прокуратура наполягає на мірі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.