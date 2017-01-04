Сьогодні, 4 січня, визначено маршрут святкової ходи на фестиваль Маланок. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Шостий фольклорно-етнографічний фестиваль Маланок у Чернівцях розпочнеться зі святкової ходи 15 січня, яка почнеться о 12:00 на площі Філармонії. “Маршрут проляже через вулиці Заньковецької, Університетську, Штейнбарга, площу Театральну, вулицю Котляревського, площу Соборну, вулицю Франка, площу Центральну, вулиці Поштову і Чайковського. Закінчиться маршрут на площі Філармонії”,- йдеться у повідомленні. Окрім цього, повідомляється, що у місцях проведення святкової ходи буде обмежено рух транспорту.