Визнано найбагатших чиновників України

Найбагатшим чиновником України визнано президента України Петра Порошенка.

Ця інформація свідчить рейтингу, що склав «Forbes Україна».

Загалом сім’я Порошенка має у розпорядженні 940 мільйонів доларів. Вказано, що на банківських рахунках президента є 26,7 мільйонів доларів.

Другу сходинку рейтингу посів депутат Костянтин Живаго (427 мільйонів доларів), третю – нардеп Вадим Новинський (368 мільйонів).

Слід зазначити, що у топ-20 найбагатших потрапили 17 депутатів. Також мер Києва Віталій Кличко і губернатор Миколаївщини Олексій Савченко.