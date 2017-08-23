Вже 200 тисяч українців скористались “безвізом”

Від початку запровадження безвізового режиму з ЄС безвізом скористалися 200 тисяч українців.
Про це у прес-службі ДПСУ.
“Напередодні святкування 26-ї річниці Дня Незалежності України правом безвізових подорожей вже скористалися 200 тисяч українців. При цьому більше 76 тисяч наших громадян використовували для подорожей авіаційний транспорт, а решта прямували через автомобільні чи залізничні пункти пропуску”, – йдеться в повідомленні.
Крім того у відомстві зазначили, що в рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше громадян нашої країни слідували через кордон з Польщею та Угорщиною – 90 тисяч осіб.