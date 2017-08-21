Як на Буковині відзначатимуть День Незалежності (Програма заходів)

24 серпня відзначатиметься 26-а річниця Незалежності України.

З нагоди свята на Буковині пройде чимало заходів.

Зокрема, 23 серпня о 09.00 на Центральній площі відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку та урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.

Об 11.00 учасники заходів вшанують пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні та буковинських воїнів-учасників АТО,покладуть квіти до їх могил на Центральному кладовищі міста Чернівців.

О 13.00 в Літньому театрі Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка відбудуться урочисте зібрання та святковий концерт.

З переліком основних заходів з нагоди 26-ї річниці незалежності України можна ознайомитись за наступним посиланням.

Нагадаємо, 24 серпня у Чернівцях відбудеться рок-фестиваль “Відродження”, також цього дня у місті пройде автомобільний парад.