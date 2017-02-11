Як поводити себе у період місячного затемнення: поради астрологів

У ніч з 11 на 12 лютого жителі України, та й усієї планети, матимуть змогу спостерігати місячне затемнення, яке триватиме 4 години. Такий період, з точки зору астрології, є особливим та впливає на кожного. І навіть ті, хто не вірять у містику та вплив планет на людей, відчують у собі незначні зміни.

Астрологи повідомляють, що, як правило, у період затемнення люди починають бути більш дратівливими та сварливими.

Сьогодні можна за собою помітити емоційну нестабільність, необґрунтовані переживання та страхи. Окрім цього, ймовірні гострий головний біль та прискорене серцебиття. Радимо уникати сутичок та сварок з близькими, спробувати діяти більш розважливо та пити у цей час багато трав’яного чаю.

Та є у затемненні і позитивні боки. За словами астрологів, у цей час варто позбуватися надокучливих звичок. Починаючи від кусання нігтів, паління цигарок і закінчуючи алкоголізмом та наркоманією – саме сьогодні є шанс позбутися цього.

Саме у місячне затемнення відмовитися від звички та кинути палити чи пити буде особливо легко. Якщо Вам не подобаються якісь риси вашого характеру чи сприйняття світу – саме сьогодні час сказати собі остаточне “НІ” та “СТОП”. Окрім цього, незабаром станеться сонячне затемнення. Астрологи кажуть, це найкращий час затвердити прийняте рішення. Тож якщо Ви сьогодні кинете палити, вже 26 лютого (день сонячного затемнення), зможете затвердити своє рішення.

НИКОЛАЙЧУК РУСЛАНА