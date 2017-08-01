Як уберегти себе від перегрівання? Практичні поради

ДСНС України у Чернівецькій області попереджає громадян про збільшення ризику перегрівання пов’язану з підвищенням температури в місті та області. Перегрівання – це стан, який виникає під впливом високої температури навколишнього середовища і факторів, які ускладнюють тепловіддачу — супроводжується розладами функцій всіх систем організму людини, зокрема нервової та серцево-судинної систем.

Ознаки перегрівання:

– відчуття загальної слабкості

– біль в голові і запаморочливість

– прискорений пульс

– блювота

– температура, озноб, судоми

– незважаючи на спеку, ви перестали пітніти, а шкіра гаряча і має температуру до 40 градусів

– втрата орієнтації

– нетипово блідий колір шкіри

– сонячні опіки

– втрата свідомості

Аби уникнути перегрівання, по можливості, намагайтеся обмежити перебування на вулиці з 11-ї до 17-ї години. Якщо все ж доводиться вийти на вулицю – зверніть увагу на свій одяг. Рекомендується обирати одяг з легких і натуральних тканин та обов’язково носити головні убори. І, що головне, – уникати тісної та синтетичної одежі, адже вона ускладнює процес теплообміну. В приміщеннях в часи найбільшої спеки не відчиняйте вікон – вмикайте вентилятори або кондиціонери (але не стійте під прямим струменем потоку холодного повітря). Провітрюйте приміщення зранку та ввечері. У спекотні дні варто уникати алкоголю та гострої їжі.

Якщо все ж Ви відчуваєте симптоми перегрівання, ось перша медична допомога при ньому: