Як уберегти себе від перегрівання? Практичні поради

ДСНС України у Чернівецькій області попереджає громадян про збільшення ризику перегрівання пов’язану з підвищенням температури в місті та області. Перегрівання – це стан, який виникає під впливом високої температури навколишнього середовища і факторів, які ускладнюють тепловіддачу — супроводжується розладами функцій всіх систем організму людини, зокрема нервової та серцево-судинної систем.
Ознаки перегрівання:
– відчуття загальної слабкості
– біль в голові і запаморочливість
– прискорений пульс
– блювота
– температура, озноб, судоми
– незважаючи на спеку, ви перестали пітніти, а шкіра гаряча і має температуру до 40 градусів
– втрата орієнтації
– нетипово блідий колір шкіри
– сонячні опіки
– втрата свідомості
Аби уникнути перегрівання, по можливості, намагайтеся обмежити перебування на вулиці з 11-ї до 17-ї години. Якщо все ж доводиться вийти на вулицю – зверніть увагу на свій одяг. Рекомендується обирати одяг з легких і натуральних тканин та обов’язково носити головні убори. І, що головне, – уникати тісної та синтетичної одежі, адже вона ускладнює процес теплообміну. В приміщеннях в часи найбільшої спеки не відчиняйте вікон – вмикайте вентилятори або кондиціонери (але не стійте під прямим струменем потоку холодного повітря). Провітрюйте приміщення зранку та ввечері. У спекотні дні варто уникати алкоголю та гострої їжі.
Якщо все ж Ви відчуваєте симптоми перегрівання, ось перша медична допомога при ньому:
- переміщення постраждалого у прохолодне приміщення або тінь;
- надати постраждалому лежачого положення;
- зняти одяг, який ускладнює потовиділення; звільнити від пасків, краваток та ін.;
- зниження температури тіла фізичними методами (змочування холодною водою, накладання міхурів із льодом на великі судинно-нервові пучки — шию, пахові ділянки, холодні компреси на голову тощо);
- негайно викликати швидку медичну допомогу.