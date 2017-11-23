“Якщо виникають непристойні ситуації, то це не виноситься на розсуд усієї України”, – депутат міськради про ситуацію, яка склалась у військово-спортивному ліцеї

Як ми повідомляли раніше, у Чернівцях на території військово-спортивного ліцею-інтернату деякі депутати міськради знайшли курей, свиней та сауну.

Міський голова Олексій Каспрук повідомив, що наразі директор навчального закладу перебуває у відпустці та навіть не у місті. Мер зазначив, що на вимогу депутатів не має права відсторонити його, адже це є порушенням трудового законодавства.

У свою чергу депутат міськради, голова фракції “БПП” Солідарність” Василь Максимюк зазначив, що депутати облили брудом не лише управління освіти міськради, а все місто. “Тому що, якщо й виникають якісь непристойні ситуації, то це не виноситься на розсуд усієї України, так як це розписано у всіх ЗМІ, а це створюється комісії і з’ясовується, хто у чому винен”, – зазначив депутат.

За словами депутата, директор військово-спортивного ліцею є полковником, кадровим офіцером у тому числі української армії.